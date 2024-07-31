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Наставник збірної Австрії приїде в Україну

Андрій Яросименко — 31 липня, 14:40
Наставник збірної Австрії приїде в Україну

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік приїде в Київ для зустрічі з українськими тренерами.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

УАФ запросила спеціаліста, щоб він міг поділитися своїм більш ніж 30-річним досвідом з українськими наставниками. Ральф проведе теоретично-практичний семінар для представників тренерських штабів збірних України, професіональних клубів України та дитячих академій. Семінар складатиметься з лекції та практичного заняття на стадіоні ім. Віктора Баннікова.

Нагадаємо, що фахівець привів Австрію до 1-8 фіналу чемпіонату Європи-2024, де команда поступилась збірній Туреччини. Раніше Баварія пропонувала Рангніку очолити команду, але німець відхилив пропозицію клубу.

Баварія Ральф Рангнік Українська асоціація футболу (УАФ) Збірна Австрії з футболу

Ральф Рангнік

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