Наставник збірної Австрії приїде в Україну

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік приїде в Київ для зустрічі з українськими тренерами.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

УАФ запросила спеціаліста, щоб він міг поділитися своїм більш ніж 30-річним досвідом з українськими наставниками. Ральф проведе теоретично-практичний семінар для представників тренерських штабів збірних України, професіональних клубів України та дитячих академій. Семінар складатиметься з лекції та практичного заняття на стадіоні ім. Віктора Баннікова.

Нагадаємо, що фахівець привів Австрію до 1-8 фіналу чемпіонату Європи-2024, де команда поступилась збірній Туреччини. Раніше Баварія пропонувала Рангніку очолити команду, але німець відхилив пропозицію клубу.