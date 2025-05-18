Ми залишили на полі все, що мали: Ракицький – про виліт Чорноморця у Першу лігу

Захисник Чорноморця Ярослав Ракицький прокоментував достроковий виліт клубу в Першу лігу та звернувся до вболівальників.

Відповідний допис він залишив на своїй сторінці в Instagram.

"Одесо! Цього разу не вийшло. Ми билися. До останньої секунди. До останнього матчу. Ми залишили на полі все, що мали.



Це був бій за місто. За історію. За вас. За Одесу. Дякую тобі, Одесо. Дякую кожному, хто був з нами – на стадіоні, біля екранів, у серці. Радий, що вболівальники повернулись на трибуни! Дякую фанам. Ви – легенди. Ви з нами. І ми це відчуваємо!



Олександре Миколайовичу (Кучер), вам окрема дяка та пошана за ваш вклад і довіру! Дякую, командо, дуже крутий колектив, рад грати з вами пліч-о-пліч! З надією в найкраще", – написав Ракицький.