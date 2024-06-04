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Фіорентина представила нового головного тренера

Игорь Чернявский — 4 червня, 18:22
Фіорентина представила нового головного тренера

Новим головним тренером Фіорентини став Раффаеле Палладіно.

Про це "фіалки" повідомили на своєму офіційному сайті.

Єдиний тренерський досвід Раффаеле у великому футболі — це два неповних сезони на чолі Монци. У Серії А-2022/23 він привів команду-дебютанта елітного дивізіону до 11 місця.

На посаді головного тренера Фіорентини Палладіно замінив Вінченцо Італьяно, який тричі виводив флоренційців у фінал (двічі в Лізі конференцій та одного разу в Кубку Італії), але так і не зміг здобути жодного трофею.

Угода "фіалок" з новим алленаторе розрахована на два сезони з опцією продовження ще на рік.

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Фіорентина

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