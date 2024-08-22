Бенітес назвав найкращого футболіста, якого тренував за кар'єру
Відомий іспанський тренер Рафаель Бенітес назвав Стівена Джеррарда найкращим гравцем, якого коли-небудь тренував. Хавбек грав під керівництвом Бенітеса у Ліверпулі.
Слова іспанського фахівця наводить портал GOAL.
"Стівен – найкращий гравець, якого я коли-небудь тренував. Коли я був у Реалі, то не міг цього сказати, але тепер можу. Це дуже ясно, у нього було все.
Єдине, чого Джеррарду не вистачало – це тактичні знання про його позицію, якими мали іноземці.
Стіві був такий гарний, у нього було стільки енергії, що він міг робити все, що завгодно, але йому потрібно було зрозуміти позицію", – сказав колишній тренер Ліверпуля.
Бенітес тренував "червоних" з 2004 по 2010 рік. За цей час він виграв Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Англії.
Нагадаємо, сезон 2024/25 Ліверпуль почав із перемоги над новачком АПЛ Іпсвічем.