Бенітес назвав найкращого футболіста, якого тренував за кар'єру

Відомий іспанський тренер Рафаель Бенітес назвав Стівена Джеррарда найкращим гравцем, якого коли-небудь тренував. Хавбек грав під керівництвом Бенітеса у Ліверпулі.

Слова іспанського фахівця наводить портал GOAL.

"Стівен – найкращий гравець, якого я коли-небудь тренував. Коли я був у Реалі, то не міг цього сказати, але тепер можу. Це дуже ясно, у нього було все.

Єдине, чого Джеррарду не вистачало – це тактичні знання про його позицію, якими мали іноземці.

Стіві був такий гарний, у нього було стільки енергії, що він міг робити все, що завгодно, але йому потрібно було зрозуміти позицію", – сказав колишній тренер Ліверпуля.