Пятенко — про жіночу збірну України: Налаштовую їх на максимальний результат

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко заявив, що налаштовує своїх підопічних тільки на максимальний результат.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Важливо, що тренування обійшлися без травм, були, щоправда, застудні захворювання, проте ще є час на відновлення. На жаль, через пошкодження нам не зможуть допомогти Вікторія Гірин, Ірина Майбородіна та Натія Панцулая. Проте цього тижня може відбутися дебют у головній команді країни Лесі Ольхової. Її викликали й на попередній збір, але тоді їй завадила приїхати травма.

Наші суперниці, здебільшого діють від оборони, жорсткі у відборі, часто беруть на озброєння тактику дрібного фолу. Незручні опонентки. Будемо намагатися завдяки швидкому переходу з оборони в атаку, вертикальним передачам, активності на флангах схилити шальки терезів на свій бік. Наразі ще є шанси навіть на здобуття першого місця в групі. Тому буду налаштовувати підопічних тільки на максимальний результат", — сказав фахівець.