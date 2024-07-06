Жіноча збірна України назвала склад на матчі відбору Євро-2025

Тренерський штаб жіночої збірної України оголосив склад на матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2025 проти Косово та Хорватії.

Про це повідомляє УАФ.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дар’я Келюшик (Колос), Катерина Боклач (Марсель).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – Ворскла), Ольга Басанська, Леся Ольхова (обидві – Металіст 1925), Любов Шматко (Галатасарай).

Півзахисники: Надія Куніна, Вероніка Андрухів, Даяна Семків (все – Колос), Яна Калініна (Ворскла), Анна Петрик, Єлизавета Молодюк, Таміла Хімич, Дар’я Апанащенко (все – Металіст 1925), Яна Малахова (Мура Нона), Ніколь Козлова (без клубу)

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Ніцца).

Наразі "синьо-жовті" посідають третє місце у групі В, з 5 очками в активі. Наступний матч команда зіграє 12 липня проти Косово. Заключний матч квартету для України відбудеться 16 липня проти Хорватії.