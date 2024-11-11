Пушич розповів, чого не вистачило Шахтарю в першому таймі матчу проти Зорі

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що в першому таймі матчу 13 туру УПЛ проти Зорі його команді не вистачило відданості та уважності.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми грали досить непогано в першому таймі: чимало володіли м’ячем, домінували, хоча і не створювали багато нагод. Але супернику виявилося достатньо одного моменту, щоб забити. І те, чого мені не вистачало у цьому першому таймі – це відданості, відчуття, що кожної секунди щось може статися, і тому потрібно бути уважним до останніх секунд.

Цього мені трохи бракувало, і тут річ не в ігровому аспекті. Ми граємо добре, але має бути цей завершальний штрих в останній третині. І я поділився цим зі своєю командою, яка фантастично зреагувала в другому таймі. У другому таймі хлопці показали все те, що я хотів побачити. І я вважаю, що ми могли забити більше голів. Але загалом я дуже пишаюся командою", – сказав наставник.

Нагадаємо, перший тайм зустрічі завершився перемогою Зорі з рахунком 0:1, проте вже на старті другої 45-хвилинки "гірники" вийшли вперед та у підсумку здобули перемогу.

Завдяки цьому Шахтар набрав 26 очок і зберіг третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ. У наступному турі "гірники" зіграють проти Інгульця (23 листопада).