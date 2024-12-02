Пушич: Нам забракло усвідомлення важливості перемоги

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що його команда не до кінця розуміла, наскільки важливо було перемогти Рух у 15 турі чемпіонату України.

Про це він сказав на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить пресслужба "гірників".

"Говорячи про сьогоднішню гру, то нам у деяких моментах забракло різкості, оригінальності та усвідомлення важливості конкретно сьогоднішнього матчу та сьогоднішньої перемоги. Звісно, як я вже наголошував, коли йдеться про такий результат, як 1:0, то він залишає для опонента простір для маневрів та для можливості відігратися. Власне, цієї різкості, рішучості та надзвичайності в грі нам забракло на останніх хвилинах. Тому, так, погоджуюся з вами, можливо, десь дається взнаки брак концентрації, над чим ми, безумовно, будемо працювати", – сказав Пушич.

У разі Шахтар мав шанс наблизитися до Динамо та Олександрії на відстань 4 очок, а потім ще більше скоротити відставання, якби ні кияни, ні олександрійці не змогли виграти два очних матчі, які відбудуться 4 та 8 грудня.

Нагадаємо, напередодні команда Олександра Шовковського також втратила залікові пункти в матчі з андердогом. "Біло-сині" на виїзді зіграли внічию з Колосом.