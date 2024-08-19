Пушич: Труднощі кують переможців

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич сприймає труднощі, які виникають у команди, під час матчів, як шлях до вдосконалення.

Про це хорватський спеціаліст розповів на пресконференції після мінімальної перемоги над Лівим берегом. Його слова наводить офіційний сайт Шахтаря.

"Я схильний вважати, що в першому таймі ми дещо повільно працювали з м’ячем і в цілому повільно здійснювали всі атакувальні дії. Нам вдалося виправити це в другій половині зустрічі, та, як ви могли помітити, згодом це переросло в значно більшу кількість моментів. Узагалі в такій грі достатньо реалізувати один момент, і тоді, як ви знаєте, суперник може розкриватися, а в нас з’являється значно більше вільного простору. Звичайно, сьогодні було складно грати через стилістику нашого опонента – через їхній низький блок та щільне знаходження гравців на полі. Це теж дещо сковувало наш звичний стиль гри. Як я наголосив раніше, у першому таймі нам бракувало швидкості та реакції на події, що відбувалися на полі, однак я щиро радію, що моя команда зуміла виправити це становище вже в другому таймі. Ще раз відзначу, що по перерві ми значно покращили наш стиль, особливо в пошуку вільного простору та в більшій розкутості гри. Як я завжди кажу своїй команді: труднощі кують переможців. Це означає, що кожного разу, коли стикаємося з якимись непростими ситуаціями, ми буквально загартовуємося. І сьогодні ми мали чергову чудову нагоду вирости та загартуватися – і як команда, і кожен особисто як професіонал. Тому я хочу щиро похвалити свою команду за ту віддачу й за той рівень гри та особисте покращення, які вони продемонстрували", – сказав Пушич.

Шахтар здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана. "Гірникам" вдалося зробити подарунок головному тренеру на день народження, адже в день матчу він святкував 53-річчя.