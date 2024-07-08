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Пушич — про нічию з Хайдуком: Я задоволений перебігом матчу

Андрій Яросименко — 8 липня, 11:06
Пушич — про нічию з Хайдуком: Я задоволений перебігом матчу

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував нічию проти Хайдука в товариському матчі.

Слова наставника передає пресслужба клубу.

"Дуже цікава гра проти надзвичайно складного опонента, я в цілому вподобав перебіг подій, за винятком кількох перших хвилин, але потім ми виправилися, ми гарно грали на випередження м'яча. Це нічия, але я впевнений що в другому таймі ми створили багато гарних моментів і якість футболу була високою.
Було кілька фолів які рефері мав побачити, але не побачив, та в будь-якому випадку я задоволений перебігом матчу. інтенсивність, біг з високою ефективністю, це можна зарахувати до чудової тренувальної сесії", — сказав боснійський фахівець.

Нагадаємо, напередодні Шахтар і Хайдук провели товариський матч, який завершився нічиєю з рахунком 1:1.

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