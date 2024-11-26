Я не людина, яка просто втече: Пушич пояснив свої слова про переговори з керівництвом Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич хоче якомога довше залишатися в донецькому клубі.

В цьому він запевнив журналістів на пресконференції перед матчем проти ПСВ. Слова боснійського наставника наводить Tribuna.com.

"Я міг залишити команду та піти в інші клуби, одним з яких був Ліверпуль, але я пояснив, чому я цього не зробив.

В мене є півтора року контракту з Шахтарем. Я маю намір залишатися тут якомога довше, тому що я відчуваю прихильність не лише загалом з боку клубу, а й від моїх гравців та людей, які працюють в клубі.

Попри всі труднощі в країні, я не людина, яка просто втече. Перед нами багато майбутнього. У футболі ти ніколи не знаєш, що трапиться, тут все дуже непередбачувано. Але мій намір – залишатися в клубі якомога довше", – сказав Пушич.