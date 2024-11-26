Планую переглянути ситуацію: Пушич заговорив про відхід з Шахтаря
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич збирається провести переговори з керівництвом клубу після завершення осінньої частини сезону.
Його слова наводить De Telegraaf.
"Під час зимової паузи я сяду з клубом за стіл переговорів. Я збираюся добре одумати свої подальші дії. Звісно, ситуація дуже стресова в багатьох відношеннях.
Але я добре проводжу час в плані футболу, ми будуємо команду. Шахтар – команда Ліги чемпіонів, у якій найбільше вихованців клубу, 7-8 молодих українських хлопців, які роблять великі кроки. Також ми залучили 5 молодих бразильців. Команда дуже прогресує.
Я не хочу просто відмовлятися від цього. Минулого літа до мене вже була зацікавленість. Як відомо, я міг перейти в Ліверпуль з Арне Слотом, але був інтерес і з боку інших клубів.
Окрім чинного контракту, я відчував певний обов’язок перед Шахтарем, тому це (відхід – прим.) не було варіантом. Тепер я планую переглянути ситуацію", – сказав Пушич.
Нагадаємо, боснійський тренер очолив Шахтар у жовтні 2023 року. Під його керівництвом команда здобула золотий дубль у сезоні-2023/24.
Завтра, 27 листопада, Шахтар на виїзді зіграє проти ПСВ. Після чотирьох турів Ліги чемпіонів "гірники" мають у своєму активі 4 очки. Після поєдинку з ПСВ на команду Пушича чекають матчі проти Баварії, дортмундської Боруссії та Бреста.