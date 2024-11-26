Планую переглянути ситуацію: Пушич заговорив про відхід з Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич збирається провести переговори з керівництвом клубу після завершення осінньої частини сезону.

Його слова наводить De Telegraaf.

"Під час зимової паузи я сяду з клубом за стіл переговорів. Я збираюся добре одумати свої подальші дії. Звісно, ситуація дуже стресова в багатьох відношеннях.

Але я добре проводжу час в плані футболу, ми будуємо команду. Шахтар – команда Ліги чемпіонів, у якій найбільше вихованців клубу, 7-8 молодих українських хлопців, які роблять великі кроки. Також ми залучили 5 молодих бразильців. Команда дуже прогресує.

Я не хочу просто відмовлятися від цього. Минулого літа до мене вже була зацікавленість. Як відомо, я міг перейти в Ліверпуль з Арне Слотом, але був інтерес і з боку інших клубів.

Окрім чинного контракту, я відчував певний обов’язок перед Шахтарем, тому це (відхід – прим.) не було варіантом. Тепер я планую переглянути ситуацію", – сказав Пушич.