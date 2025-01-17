Пропозиції були: Пушич – про можливий відхід із Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич визнав, що мав пропозиції від інших клубів, у тому числі стати помічником Арне Слота в Ліверпулі, але спеціаліст поки що залишається в українській команді.

Про це він розповів у інтерв'ю пресслужбі "гірників".

"Кілька клубів виявили зацікавленість, і мені приємно про це чути, але я не така людина, яка просто так усе змінить. Наразі я відданий клубу Шахтар. Мені було б дуже легко піти після того, як ми виграли дубль, я знав, що другий рік буде складним та вимогливішим за перший, але я серцем обрав цей клуб, бо я дуже відданий цьому проєкту і тоді відчув, що не можу залишити клуб у такий момент.

Цей проєкт дуже цікавий, іноді дуже складний, дуже вимогливий, але й дуже гарний водночас, а мені подобаються такі виклики. Вважаю, є над чим працювати, і я хочу робити подальші кроки з клубом для розвитку гравців до вищого рівня і досягнення нових успіхів, тому я остаточно вирішив залишитися. Повторюся, мені як тренеру приємно про це чути, але я не така людина, що піде просто так", – зазначив Пушич.

Нагадаємо, боснійський тренер очолив Шахтар у жовтні 2023 року. Під його керівництвом команда здобула золотий дубль у сезоні-2023/24.

У січні "гірники" спробують вийти в додатковий етап Ліги чемпіонів. Проте для цього клубу необхідно набрати щонайменше 4 бали в поєдинках проти Бреста (22 січня) та Боруссії Дортмунд (29 січня).

В УПЛ Шахтар під керівництвом Пушича наразі займає третю сходинку, маючи в активі 33 залікові бали.