Пушич: Аталанта грає у свій специфічний футбол

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що суперник команди у 2 турі Ліги Чемпіонів Аталанта грає у специфічний футбол.

Його слова передає пресслужба клубу.

Наставник також порівняв Аталанту із Болоньєю, з якою "гірники" грали у 1 турі. Він заявив, що Болонья має трохи схожу манеру, але у команд дещо різна формація на полі.

"Аталанта грає у свій специфічний футбол. Болонья має трохи схожу манеру, але в них дещо різна формація на полі. Якщо казати загалом, то це, звісно, пресинг по всьому полю, дуже сильні фізично команди. Якщо говорити про висновки з матчу з Болоньєю, то ми підійшли досить гарно до поєдинку: ми грали на виїзді й здобули нічию, у них були моменти, але й у нас були моменти. Як мені здається, ми непогано зіграли там.

Звичайно, ми зробили певні висновки після тієї гри, але розуміємо, що Аталанта демонструватиме трохи інший футбол. Від нас вимагатиметься докласти багато зусиль в різних аспектах гри. Вони знають нас, ми знаємо їх, тож буде досить цікаво. Вони знають, що ми намагаємося будувати нашу гру з глибини, я знаю, що вони високо пресингуватимуть. Це буде битва тактик", – сказав Пушич.

Поєдинок між командами відбудеться у середу, 2 жовтня. Початок – о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Нагадаємо, у стартовому турі Ліги чемпіонів "гірники" розписали нульову нічию з Болоньєю, Аталанта також розійшлася миром з Арсеналом.