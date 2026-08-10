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ПСЖ запропонував Барселоні 50 млн євро за трансфер Торреса

Олександр Булава — 10 серпня 2026, 18:21
ПСЖ запропонував Барселоні 50 млн євро за трансфер Торреса
Ферран Торрес
Getty Images

ПСЖ продовжує працювати над потенційним трансфером нападника Барселони та збірної Іспанії Феррана Торреса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Французький клуб надіслав каталонцям офіційну пропозицію у розмірі 50 млн фунтів. ПСЖ бачить можливість трансферу Феррана саме за таку суму, враховуючи, що в нього залишився один рік за контрактом, інакше очікувано коштував би 70-80 млн євро.

Зазначається, що переговори перебувають на завершальному етапі.

Раніше повідомлялося, що 26-річний іспанський форвард уже повністю узгодив із парижанами умови особистого контракту, який буде розрахований на чотири роки.

Нагадаємо, що Ферран є вихованцем Валенсії, який перебрався до Барселони 1 січня 2022 року із Манчестер Сіті. Відтоді провів за "блаугранас" 207 матчів, у яких відзначився 65 голами та 23 асистами. Разом із каталонською командою завоював 7 трофеїв.

Нещодавно Торрес став чемпіоном світу-2026 у складі збірної Іспанії. Футболіст каталонців забив у фіналі у ворота Аргентини, принісши своїй команді мінімальну перемогу 1:0. Загалом на його рахунку 25 м'ячів та 9 гольових передач у 65 іграх за "Червону Фурію".

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