ПСЖ зробив другу пропозицію Борнмуту щодо Забарного, англійський клуб хоче більше

Французький ПСЖ зробив другу пропозицію англійському Борнмуту щодо трансферу захисника збірної України Іллі Забарного.

Про це повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що французький гранд запропонував керівництву "вишень" 55 мільйонів фунтів стерлінгів, проте команда планує отримати понад 70 мільйонів з урахуванням всіх доплат.

Нагадаємо, ПСЖ намагався придбати Забарного протягом першого міні-трансферного вікна з 1 до 10 червня, щоб Ілля встиг дебютувати за французький колектив на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Проте Борнмут не погоджувався на пропоновані умови трансферу: "вишні" хотіли отримати 70 мільйонів, у той час, як їм давали трохи більше за 50 мільйонів. Через це переговори між клубами були поставлені на паузу.

Проте напередодні L`Equipe повідомив, що клуби майже домовилися про перехід. Сума трансферу становитиме близько 60 мільйонів євро. Умови особистого контракту не стануть на заваді, оскільки парижани та Ілля вже все погодили.

Нагадаємо, що ПСЖ ще не гарантував собі плейоф КЧС-2025. Після розгромної перемоги над Атлетико (4:0) в першому турі, чинний переможець Ліги чемпіонів зазнав несподіваної поразки від Ботафого (0:1).