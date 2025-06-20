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ПСЖ та Борнмут наблизилися до оформлення трансферу Забарного

Олексій Погорелов — 20 червня 2025, 16:07
Ілля Забарний
Ілля Забарний
УАФ

Все йде до того, що центрбек збірної України Ілля Забарний змінить Борнмут на ПСЖ.

Про це повідомляє L`Equipe.

Згідно з джерелом, клуби майже домовилися про перехід 22-річного українця. Сума трансферу становитиме близько 60 мільйонів євро. Умови особистого контракту не стануть на заваді, оскільки парижани та Ілля вже все погодили.

ПСЖ намагався придбати Забарного протягом першого міні-трансферного вікна з 1 по 10 червня, щоб Ілля встиг дебютувати за французький колектив на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Проте Борнмут не погоджувався на пропоновані умови трансферу: "вишні" хотіли отримати 70 мільйонів, у той час як їм давали трохи більше 50 мільйонів.

Через це переговори між клубами були поставлені на паузу. Однак ПСЖ повернувся із покращеною пропозицією, яка влаштувала Борнмут.

Нагадаємо, що ПСЖ ще не гарантував собі плейоф КЧС-2025. Після розгромної перемоги над Атлетико (4:0) в першому турі, чинний переможець Ліги чемпіонів зазнав несподіваної поразки від Ботафого (0:1).

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