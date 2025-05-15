ПСЖ націлився на трансфер нападника Боруссії Дортмунд

Нападник збірної Гвінеї та дортмундської Боруссії Серу Гірассі зацікавив французький ПСЖ.

Про це повідомляє Bild.

У підписанні форварда зацікавлений головний тренер парижан Луїс Енріке, який є великим шанувальником гравця. У ПСЖ нападник має стати заміною Рандалю Коло-Муані. Француз, який наразі перебуває в оренді в туринському Ювентусі до кінця сезону, так і не зміг адаптуватися у Парижі та не є в планах Енріке.

Зазначається, що Гірассі неодноразово наголошував, що бажає продовжити кар’єру в Боруссії. Однак, на рішення форварда може вплинути ситуація, якщо дортмундці не кваліфікуються до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Форвард перейшов у Дортмунд минулого літа за 18 млн євро зі Штутгарта. У поточному сезоні на його рахунку 33 голи в 44 матчах та 9 результативних передач.