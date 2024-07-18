Боруссія оголосила про трансфер одного з найкращих бомбардирів Бундесліги

Нападник збірної Гвінеї та Штутгарта Серу Гірассі став гравцем Боруссії Дортмунд.

Про це повідомила пресслужба "джмелів".

Контракт із нападником розрахований до 30 червня 2028 року. За інформацією Фабріціо Романо, Боруссія активувала клаусулу в розмірі 17,5 млн євро.

💥 Borussia Dortmund verstärkt sein Angriffszentrum: Am heutigen Donnerstag hat Serhou Guirassy (28) einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Arbeitsvertrag unterschrieben.



Zur Meldung 👉 https://t.co/DwQzo1xFAc pic.twitter.com/kRDQn10bZ7 — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2024

Раніше повідомлялось, що Серу не пройшов медогляд у дортмундському клубі.

Гірассі є другим найкращим бомбардиром Бундесліги сезону-2023/24 після нападника Баварії Гаррі Кейна. На рахунку гвінейця 28 голів у 28 матчах чемпіонату.

Нагадаємо, новим головним тренером Боруссії став Нурі Шахін.