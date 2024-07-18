Боруссія оголосила про трансфер одного з найкращих бомбардирів Бундесліги
Нападник збірної Гвінеї та Штутгарта Серу Гірассі став гравцем Боруссії Дортмунд.
Про це повідомила пресслужба "джмелів".
Контракт із нападником розрахований до 30 червня 2028 року. За інформацією Фабріціо Романо, Боруссія активувала клаусулу в розмірі 17,5 млн євро.
Раніше повідомлялось, що Серу не пройшов медогляд у дортмундському клубі.
Гірассі є другим найкращим бомбардиром Бундесліги сезону-2023/24 після нападника Баварії Гаррі Кейна. На рахунку гвінейця 28 голів у 28 матчах чемпіонату.
Нагадаємо, новим головним тренером Боруссії став Нурі Шахін.