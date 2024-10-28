ПСЖ зацікавлений у трансфері лідера Ліверпуля

Французький ПСЖ хоче перехопити у Реала захисника Ліверпуля Трент Александера-Арнольда.

Про це повідомляє Fichajes.

Керівництво паризького клубу переконане, що Арнольд може стати ключовою фігурою для зміцнення оборони команди. Прихід гравця його рівня не тільки внести якість, але й свіже дихання в команду, яка постійно розвивається останніми роками.

Наразі 26-річний правий захисник не домовився з Ліверпулем про продовження контракту, що закінчується у 2025 році, однак переговори між сторонами тривають.

Трент є вихованцем Ліверпуля. За першу команду він грає з 2016 року. Transfermarkt оцінює ринкову вартість Александер-Арнольда в 70 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку 12 матчів, в яких він відзначився 2 асистами.

Раніше повідомлялося про те, що захисник може продовжити кар’єру в Барселоні, Баварії або Реалі.