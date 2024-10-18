Барселона та Баварія включились у боротьбу з Реалом за лідера Ліверпуля

Захисник Ліверпуля та збірної Англії Трент Александер-Арнольд став трансферною ціллю іспанської Барселони та німецької Баварії.

Про це повідомляє talkSport.

Барселона та Баварія складуть конкуренцію мадридському Реалу, якому за інформацією ЗМІ погодився приєднатися до "галактікос".

Наразі 26-річний правий захисник не домовився з Ліверпулем про продовження контракту, що закінчується у 2025 році, однак переговори між сторонами тривають.

Трент є вихованцем Ліверпуля. За першу команду він грає з 2016 року. Transfermarkt оцінює ринкову вартість Александер-Арнольда в 70 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наставник Реала Карло Анчелотті просить зробити все можливе, аби підписати Трента. Він бачить у ньому заміну травмованому Дані Карвахалю.