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Барселона та Баварія включились у боротьбу з Реалом за лідера Ліверпуля

Олександр Булава — 18 жовтня, 19:47
Барселона та Баварія включились у боротьбу з Реалом за лідера Ліверпуля
Трент Александер-Арнольд
Getty Images

Захисник Ліверпуля та збірної Англії Трент Александер-Арнольд став трансферною ціллю іспанської Барселони та німецької Баварії.

Про це повідомляє talkSport.

Барселона та Баварія складуть конкуренцію мадридському Реалу, якому за інформацією ЗМІ погодився приєднатися до "галактікос".

Наразі 26-річний правий захисник не домовився з Ліверпулем про продовження контракту, що закінчується у 2025 році, однак переговори між сторонами тривають.

Трент є вихованцем Ліверпуля. За першу команду він грає з 2016 року. Transfermarkt оцінює ринкову вартість Александер-Арнольда в 70 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наставник Реала Карло Анчелотті просить зробити все можливе, аби підписати Трента. Він бачить у ньому заміну травмованому Дані Карвахалю.

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Трент Александер-Арнольд

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