Було дві пропозиції від ПСЖ: французький журналіст розкрив деталі саги з трансфером Забарного

Переможець Ліги чемпіонів та чемпіон Франції ПСЖ зробив дві пропозиції Борнмуту щодо трансферу захисника збірної України Іллі Забарного. Остання пропозиція була близька до 60 мільйонів євро.

Про це повідомив відомий французький журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс.

" Ситуація навколо Іллі Забарного в ПСЖ за останні дні не зазнала особливих змін. Було дві пропозиції з Парижа. Остання була близька до 60 мільйонів євро. Переговори тривають", – написав Гокінс.

Ілля Забарний перейшов до стану "вишень" у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що паризький гранд вже узгодив з Борнмутом суму трансферу. 20% від переходу може отримати й київське Динамо.