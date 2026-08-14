ПСЖ запропонував 50 млн євро за таланта Аякса

Парі Сен-Жермен працює над трансфером 21-річного бельгійського вінгера Аякса Міки Годтса.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Французький клуб збільшив пропозицію щодо гравця до понад 50 млн євро з урахуванням бонусів. За даними джерел, наближених до паризького клубу, керівництво ПСЖ вже усно поінформувало нідерландську сторону про нові фінансові умови по телефону. Офіційна письмова пропозиція електронною поштою має надійти найближчим часом.

Раніше Аякс відмовився продавати гравця за 45 млн євро. Наразі керівництво нідерландського клубу готове розпочати переговори з французами. Трансферна сума в розмірі від 55 до 58 мільйонів євро, включаючи бонуси, вважається реалістичною всіма сторонами.

Зазначимо, що вінгер уже погодив із ПСЖ деталі особистого контракту. Угода з бельгійським талантом може бути розрахована на тривалий термін — до 2031 або 2032 року.

Контракт Годтса з Аяксом діє до кінця червня 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку бельгійця 17 голів і 15 асистів у 44 матчах за клуб у всіх турнірах. Навесні поточного року вінгер дебютував за збірну Бельгії, і нараз провів за неї два матчі.

Напередодні повідомлялося, що нападник Барселони та збірної Іспанії Ферран Торрес продовжить кар'єру в ПСЖ.