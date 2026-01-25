ПСЖ підпише 18-річного таланта Барселони
18-річний атакувальний півзахисник Барселони Дро Фернандес стане гравцем французького Парі Сен-Жермен.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода між клубами була затверджена після позитивних переговорів щодо суми викупу, яка трохи перевищує 6 млн євро.
ПСЖ узгодив умови особистого контракту з гравцем ще минулого тижня, футболіст готовий до переходу у французький клуб.
За свою кар'єру іспанець провів за дорослу команду каталонців 5 матчів, у яких відзначився 1 результативною передачею.
Напередодні повідомлялося, що ПСЖ та півзахисник Фабіан Руїс перебувають на завершальній стадії переговорів щодо нової довгострокової угоди.