Забарний у запасі: стартові склади на перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між Баварією та ПСЖ

Тренерські штаби французького ПСЖ та німецької Баварії оголосили стартові склади на перший поєдинок стадії півфіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

ПСЖ: Сафонов, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Заїр-Емері, Вітінья, Невес, Дембеле, Кварацхелія, Дуе.

Баварія: Ноєр, Упамекано, Та, Станішич, Девіс, Павлович, Кімміх, Олісе, Мусіала, Діас, Кейн.

Матч відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Відеотрансляцію гри можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, Баварія має більше шансів на перемогу має ПСЖ, ймовірність звитяги якої оцінюється коефіцієнтом 2,73. На успіх парижан можна поставити з коефіцієнтом 2,52, на нічию – 4,19.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий попрощатися зі своїм центральним захисником, який водночас є й капітаном, Маркіньйосом, якщо той захоче перебратися до іншого клубу.

Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В іншому півфіналі фіналіста визначать іспанський Атлетико Мадрид та англійський Арсенал Лондон.

У своїй історії європейські гранди провели 16 очних зустрічей: 7 перемог ПСЖ при 9 поразках. Цікаво, що команди не розписали між собою жодної мирової. Остання гра між ними пройшла 4 квітня минулого року у межах 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, тоді "баварці" перемогли підопічних Луїса Енріке з рахунком 2:1.

