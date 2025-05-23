ПСЖ продовжив контракт зі своїм спортивним директором
Чемпіон Франції ПСЖ підписав новий контракт зі своїм спортивним директором Луїшем Кампішем.
Про це повідомляє L`Equipe.
Сторони підписали угоду, яку буде розраховано до літа 2030 року, а пресслужба парижан планує оголосити про цю подію напередодні фіналу Ліги чемпіонів.
Зазначається, що контракт тепер пов'язує Кампуша не тільки з самим футбольним клубом, а й з Qatar Sports Investment.
Раніше повідомлялось про інтерес до фахівця з боку Манчестер Юнайтед, але ця інформація у підсумку не підтвердилась.
Луїш Кампуш працює в ПСЖ з 2022 року. Раніше він виконував схожі функції в Сельті, Галатасараї, а також був спортивним та технічним директором у Ліллі та Монако.
Раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен націлився на форварда Боруссії Дортмунд.