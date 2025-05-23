ПСЖ продовжив контракт зі своїм спортивним директором

Чемпіон Франції ПСЖ підписав новий контракт зі своїм спортивним директором Луїшем Кампішем.

Про це повідомляє L`Equipe.

Сторони підписали угоду, яку буде розраховано до літа 2030 року, а пресслужба парижан планує оголосити про цю подію напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначається, що контракт тепер пов'язує Кампуша не тільки з самим футбольним клубом, а й з Qatar Sports Investment.

Раніше повідомлялось про інтерес до фахівця з боку Манчестер Юнайтед, але ця інформація у підсумку не підтвердилась.

Луїш Кампуш працює в ПСЖ з 2022 року. Раніше він виконував схожі функції в Сельті, Галатасараї, а також був спортивним та технічним директором у Ліллі та Монако.

Раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен націлився на форварда Боруссії Дортмунд.