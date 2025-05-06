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ПСЖ веде переговори з одним з ключових директорів клубу

Станіслав Лисак — 6 травня 2025, 09:40
Луїш Кампуш
Луїш Кампуш
Getty Images

Спортивний радник ПСЖ Луїш Кампуш, який де-факто виконує обов’язки спортивного директора клубу, веде переговори про продовження контракту з парижанами.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією французьких ЗМІ, португальським функціонером зацікавлені клуби Англійської Прем'єр-ліги. Однак Джейкобс заперечує можливі зв'язки Капуша з Манчестер Юнайтед та Челсі.

Наразі португалець, який є одним з менеджерів, що зробив перебудову в Парі Сен-Жермен, продовжує переговори з керівництвом, щоб продовжити співпрацю.

Луїш Кампуш працює в ПСЖ з 2022 року. Раніше він виконував схожі функції в Сельті, Галатасараї, а також був спортивним та технічним директором у Ліллі та Монако.

Нагадаємо, в середу, 7 травня, ПСЖ у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів у Парижі прийме Арсенал після виїзної перемоги в першому матчі.

Чемпіонат Англії, АПЛ ПСЖ Луїш Кампуш

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