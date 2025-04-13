Директор ПСЖ напише книгу про свою роботу у Франції

Директор ПСЖ Луїш Кампуш вирішив написати книгу про свої перші три роки у французькому гранді.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Португальський фахівець планує поділитись із суспільством принципом своєї роботи та стратегією, яку використовують боси Парі-Сен Жермен.

🔴🔵📖 PSG director Luis Campos, currently writing a book about his three seasons at Paris Saint-Germain.



Portuguese director plans to share everything about his work and details about PSG strategy.



Paris Saint-Germain, still working on a contract extension for Campos. pic.twitter.com/u6wtWMHDzy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2025

Своєю чергою, клуб продовжує переговори із Кампушем щодо пролонгації контракту.

Зазначимо, що ПСЖ достроково став чемпіоном Франції, перегравши Анже в матчі 28 туру Ліги 1.