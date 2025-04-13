Директор ПСЖ напише книгу про свою роботу у Франції
Луїш Кампуш
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Директор ПСЖ Луїш Кампуш вирішив написати книгу про свої перші три роки у французькому гранді.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Португальський фахівець планує поділитись із суспільством принципом своєї роботи та стратегією, яку використовують боси Парі-Сен Жермен.
Своєю чергою, клуб продовжує переговори із Кампушем щодо пролонгації контракту.
Зазначимо, що ПСЖ достроково став чемпіоном Франції, перегравши Анже в матчі 28 туру Ліги 1.