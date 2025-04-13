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Директор ПСЖ напише книгу про свою роботу у Франції

Володимир Максименко — 13 квітня 2025, 13:35
Директор ПСЖ напише книгу про свою роботу у Франції
Луїш Кампуш
Getty Images

Директор ПСЖ Луїш Кампуш вирішив написати книгу про свої перші три роки у французькому гранді.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Португальський фахівець планує поділитись із суспільством принципом своєї роботи та стратегією, яку використовують боси Парі-Сен Жермен.

Своєю чергою, клуб продовжує переговори із Кампушем щодо пролонгації контракту.

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Зазначимо, що ПСЖ достроково став чемпіоном Франції, перегравши Анже в матчі 28 туру Ліги 1.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Луїш Кампуш

Луїш Кампуш

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