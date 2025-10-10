ПСЖ перевірив гравців на пам’ять: Забарний здивував, але не результатом

Футболісти ПСЖ взяли участь у незвичному челенджі від клубу – гравцям дали можливість по памʼяті розставити пляшки, аби перевірити, наскільки добре вони пам’ятають футбольні моменти.

У випробуванні взяв участь і український захисник Ілля Забарний, який нещодавно приєднався до паризької команди. Проте, як виявилося, завдання виявилися непростими – Забарний не вгадав жодного з елементів, що викликало чимало жартів серед одноклубників.

Читайте також : Забарний: Я мушу взаємодіяти з Сафоновим на професійному рівні

Зате блиснув реакцією голкіпер Люка Шевальє, який продемонстрував максимальний результат – 6 із 6. Інші футболісти показали середній рівень: Нуну Мендеш – 2 із 6, Люка Ернандес – 4 із 6.

Нагадаємо, напередодні російський голкіпер ПСЖ Матвєй Сафонов потрапив у незручну ситуацію після того, як його спитали про стосунки з Іллею Забарним.

Воротар різко зніяковів і щось пробормочив під носом, за що фанати його затролили у соцмережах.