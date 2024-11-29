Ліверпуль втратив ключового захисника до кінця року

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате пропустить від 5 до 6 тижнів унаслідок травми коліна, яку він отримав у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів проти Реала (перемога 2:0).

Про це повідомляє Daveockop.com.

Таким чином, у календарному 2024 році 25-річний захисник збірної Франції точно не зіграє.

Сам Конате вже прокоментував травму на своїй сторінці в Instagram.

"Дуже розчарований отримати цю травму наприкінці чудового матчу в середу ввечері. Тепер ми розпочинаємо процес відновлення, але що я можу пообіцяти – так це те, що я повернусь, і буду настільки сильним, наскільки можу. Дякую за вашу за неймовірну підтримку на "Енфілді", – написав гравець.

У поточному сезоні на рахунку Конате 2 голи та 1 асист у 18 матчах за Ліверпуль в усіх турнірах.