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Ювентус має намір зберегти орендованого в ПСЖ нападника

Станіслав Лисак — 8 лютого 2025, 17:50
Коло Муані
Коло Муані
Getty Images

Туринський Ювентус має намір зберегти в команді орендованого в ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Орендна угода завершиться 30 червня 2025 року після чого "б'янконері" планують вступити в переговори зпаризьким клубом щодо повноцінного підписання гравця.

Коло Муані провів усього три матчі в Серії А і вже відзначився 5 забитими голами. Напередодні дубль француза приніс Ювентусу перемогу над Комо в непростому матчі чемпіонату Італії.

Наступний матч туринці зіграють 11 лютого – в межах 1/16 фіналі Ліги чемпіонів підопічні Мотти зустрінуться із ПСВ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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