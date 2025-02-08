Ювентус має намір зберегти орендованого в ПСЖ нападника
Коло Муані
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Туринський Ювентус має намір зберегти в команді орендованого в ПСЖ Рандаля Коло Муані.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Орендна угода завершиться 30 червня 2025 року після чого "б'янконері" планують вступити в переговори зпаризьким клубом щодо повноцінного підписання гравця.
Коло Муані провів усього три матчі в Серії А і вже відзначився 5 забитими голами. Напередодні дубль француза приніс Ювентусу перемогу над Комо в непростому матчі чемпіонату Італії.
Наступний матч туринці зіграють 11 лютого – в межах 1/16 фіналі Ліги чемпіонів підопічні Мотти зустрінуться із ПСВ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.