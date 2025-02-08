Ювентус має намір зберегти орендованого в ПСЖ нападника

Туринський Ювентус має намір зберегти в команді орендованого в ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Орендна угода завершиться 30 червня 2025 року після чого "б'янконері" планують вступити в переговори зпаризьким клубом щодо повноцінного підписання гравця.

#Juventus’ Plans for #KoloMuani are clear: #Juve want to keep him. The loan from #PSG expires on June 30, but #Bianconeri are ready to open talks with #Paris to try sign him again in June transfer window. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 7, 2025

Коло Муані провів усього три матчі в Серії А і вже відзначився 5 забитими голами. Напередодні дубль француза приніс Ювентусу перемогу над Комо в непростому матчі чемпіонату Італії.

Наступний матч туринці зіграють 11 лютого – в межах 1/16 фіналі Ліги чемпіонів підопічні Мотти зустрінуться із ПСВ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.