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ПСЖ готує новий контракт для Доннарумми

Олександр Булава — 23 липня, 15:41
ПСЖ готує новий контракт для Доннарумми

ПСЖ хоче продовжити угоду з воротарем Джанлуїджі Доннаруммою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Парижани хочуть підписати нову угоду до літа 2028 року, чинний договір розрахований до 2026 року.

25-річний голкіпер збірної Італії виступає за ПСЖ з 2021 року, його перехід відбувся на правах вільного агента. У минулому сезоні він провів 42 матчі за ПСЖ, у 16 поєдинках залишив свої ворота "сухими". Трансферна вартість голкіпера за версією Transfermarkt становить 40 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що Манчестер Сіті може підписати Доннарумму. "Містяни" розглядають його, як заміну Едерсону, який може перейти до Саудівської Аравії.

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