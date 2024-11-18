Манчестер Юнайтед і Наполі можуть здійснити гучний обмін у січні

Манчестер Юнайтед і Наполі можуть здійснити гучний обмін форвардами підчас січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє CalcioNapoli24.

За їхньою інформацією, англійський клуб зацікавлений у підписанні Віктора Осімхена, який наразі виступає за Галатасарай на правах оренди, проте належить Наполі. У контракті нігерійця прописана клаусула в розмірі 75 мільйонів євро, яка може бути активована вже у січні.

За Осімхена Манчестер Юнайтед готовий запропонувати 30 мільйонів євро та свого форварда Віктора Джошуа Зіркзе, який влітку перейшов із Болоньї, проте поки що не може проявити себе в АПЛ. Наполі, ймовірно, погодиться на такий обмін, оскільки прагне позбутися Осімхена, на якого в клубі більше не розраховують.

Раніше повідомлялося про те, що Галатасарай спробує викупити нігерійського форварда.