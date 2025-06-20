Європа програла Південній Америці: огляд матчу ПСЖ – Ботафогу на КЧС

У ніч з 19 на 20 червня Ботафогу здобув сенсаційну перемогу над ПСЖ у межах 2 туру групового етапу Клубного чемпіонату світу.

Огляд матчу

Клубний чемпіонат світу

2 тур, 20 червня, Група B

ПСЖ – Ботафого 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ігор Жезус, 36

За підсумками двох матчів першу сходинку в групі посідає Ботафого – шість очок, а ПСЖ та Атлетико мають по три залікові бали.

Напередодні завершився матч між Інтером Маямі та Порту, перемогу в якому здобув американський клуб завдяки голу Ліонеля Мессі.