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Атлетико продасть захисника в Астон Віллу

Олег Дідух — 12 серпня 2026, 17:36
Атлетико продасть захисника в Астон Віллу
Матео Руджері
Getty Images

Італійський захисник Атлетико Мадрид Маттео Руджері продовжить кар'єру в Астон Віллі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби вже узгодили умови трансферу. Його сума складе 25 мільйонів євро плюс 1,5 мільйона можливих бонусів. Сам гравець також дав згоду на перехід у Астон Віллу.

Найімовірніше, вже цього тижня Руджері пройде медогляд у Астон Віллі та підпише контракт із англійським клубом. У складі Астон Вілли 24-річний італієць замінить Люку Діня, якого продали в ПСЖ.

Нагадаємо, за Атлетіко Руджері виступав з літа 2025 року. В сезоні-2025/26 на його рахунку 7 асистів у 47 матчах у всіх турнірах.

В червні італієць опинився в центрі расистського скандалу через фрагменти переписки в Інстаграмі.

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