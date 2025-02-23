Колишній лідер Карпат посилить сенсаційного учасника 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Досвідчений Лукас Перес стане гравцем нідерландського ПСВ.

Про це повідомляє інсайдер Маттео Моретто. Деталі додає видання VL.nl.

За інформацією від джерел, 36-річний форвард підпише контракт до кінця сезону-2024/25, якщо пройде медогляд, який призначений на неділю, 23 лютого.

Lucas Pérez se va al PSV Eindhoven hasta junio. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 22, 2025

У січні він викупив свій контракт у Депортиво. За першу половину Сегунди-2024/25 нападник відзначився 4 голами за 20 зіграних зустрічей.

Перес народився у Ла-Коруньї, тому виступав за Депортиво, бо "це клуб його серця". Починав професійну кар'єру в Райо Вальєкано.

У 2010 році приєднався до львівських Карпат, де швидко став лідером. За "біло-зелених" в УПЛ відіграв 51 матч і забив 14 голів. На початку 2013 року його орендувало київське Динамо, але за киян іспанець не провів жодного офіційного матчу.

Потім Карпати за 800 тисяч євро продали його грецькому ПАОКу. Після виступів у Греції він приєднався до Депортиво. Перед сезоном 2016/17 лондонський Арсенал придбав Лукаса за 20 млн євро.

Надалі виступав за Вест Гем, Кадіс, Ельче та Алавес. Наразі портал Transfermarkt оцінює Переса в 500 тисяч євро.

Нагадаємо, ПСВ створив справжню сенсацію нокаут-раунду Ліги чемпіонів-2024/25, вибивши туринський Ювентус. Варто зазначити, що іспанець не зможе виступати за клуб з Ейндховена в Лізі чемпіонів, адже термін дозаявки гравців сплив.