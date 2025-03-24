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Колишній гравець Динамо та Карпат захворів на туберкульоз

Станіслав Лисак — 24 березня 2025, 22:04
Лукас Перес
Лукас Перес
Пресслужба ПСВ

Колишній нападник львівських Карпат та київського Динамо Лукас Перес, який зараз виступає за ПСВ, захворів на туберкульоз.

Про це повідомляє видання De Telegraaf.

Напередодні пресслужба нідерландського клубу зробила заяву щодо цього інциденту, не називаючи прізвища гравця.

Посилаючись на джерела в Іспанії, De Telegraaf інформує, що у футболіста активна стадія туберкульозної інфекції. Гравцю доведеться провести 3-4 тижні в ізоляції та пройти курс антибіотиків.

Його виступи в цьому сезоні залишаються під питанням. У нинішньому сезоні футболіст провів усього 24 хвилини за нідерландський клуб.

Нагадаємо, що ПСВ підписав контракт з Пересом під час останнього зимового трансферного вікна. 36-річний іспанець підписав угоду до завершення сезону.

У січні він викупив свій контракт у Депортиво. За першу половину Сегунди-2024/25 нападник відзначився 4 голами за 20 зіграних зустрічей.

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Лукас Перес народився у Ла-Коруньї, тому виступав за Депортиво, бо "це клуб його серця". Починав професійну кар'єру в Райо Вальєкано.

У 2010 році Перес приєднався до львівських Карпат, де швидко став лідером. За "біло-зелених" в УПЛ відіграв 51 матч і забив 14 голів. На початку 2013 року його орендувало київське Динамо, але за киян іспанець не провів жодного офіційного матчу.

Потім Карпати за 800 тисяч євро продали його грецькому ПАОКу. Після виступів у Греції він приєднався до Депортиво. Перед сезоном 2016/17 лондонський Арсенал придбав Лукаса за 20 млн євро.

Надалі виступав за Вест Гем, Кадіс, Ельче та Алавес. Наразі портал Transfermarkt оцінює Переса в 500 тисяч євро.

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