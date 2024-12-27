Від Галісії до Галичини і назад: екснападник Карпат викупив сам себе, забиває за Депортиво і згадує Україну

У вирішальному матчі за титул Прімери-2024 на Депортиво зустрічався з Барселоною.

Звучить, га?

Але ось нюанс: це була лише Прімера RFEF – 3-й дивізіон іспанського футболу, що навіть не вважається професійним, а суперником виступала Барса-Б – молодь каталонського гранду.

Гарна молодь! Касадо вже основний у Фліка; Віктор, Берналь та Мартін теж мають майбутнє, а Марк Гію забив 6 голів за Челсі в Лізі конференцій.

Того вечора, однак, юність програла досвіду.

До радості 31,833 уболівальників – рекордної аудиторії, яка коли-небудь збиралася на матчах Прімери RFEF, – єдиний м'яч зі штрафного забив Лукас Перес, герой Карпат з майже забутого мирного минулого.

"Я не даю обіцянок підняти команду в класі, але я обіцяю боротися, щоб це сталося", – казав він в січні 2023-го, коли повертався до Депортиво.

Тоді він здавався диваком. Лукас заплатив власні 493 тисячі євро, аби викупити себе в Кадіса і повернутись до Ла-Коруньї. Також він погодився на вдесятеро меншу зарплату, і до всього це було пониження з еліти до аматорів.

At 34 years old, Lucas Pérez left Cádiz where he was playing La Liga, for Deportivo in the third division. He paid 493k euros out of his own pocket to pay the release clause.



Today he scored the goal that sent Deportivo back to La Liga 2.



pic.twitter.com/V6Rp65bnkR — JARRADtalks AFC (@JARRADtalksAFC) May 12, 2024

"А я з аматорами грати не буду, я гратиму за Депортиво. Для мене це назавжди клуб еліти", – так він усім відповідав.

***

Пам'ятаєте здивування, коли цей романтик приїхав з багатої теплої Іспанії до нас?

На жаль, ми знали занадто мало.

Лукас родом із панельок на околиці Ла-Коруньї, де жили здебільшого рибалки. Його батько був таким. Одного дня вийшов у море – матір його не чекала. Малого виховали дідусь з бабусею – як встигли, бо вже скоро одного з'їв рак, а іншу – Альцгеймер.

Щоб поменше бачити, як бабуся помирає, Лукас йшов на вулицю з м'ячем – завжди в компанії Івана та Маркоса, найкращих друзів навіть зараз, коли в них вже сім'ї та спільний бізнес.

"Лукасу було на світлові роки важче, хоча й я працював з 14-ти. Мама ким тільки не була, навіть рилась у сміттєвих баках, перш ніж знайшла роботу кухарки", – каже Маркос. "Ну, а в мене тато офіціант, то я рідко ходив в школу, більше йому допомагав", – киває Іван.

Вони пригадують, як Лукас поїхав на перегляд до Алавеса лише в 15 років – не знав там нікого і навіть не потрапив би на базу, якби не підкинув Оскар де Маркос, що нині капітан Атлетика Більбао.

Двоє претендентів на одне місце – і баски взяли тоді Лукаса, а ім'я іншого хлопця ніхто не пам'ятає.

Так-от це почалося.

Лукас, Іван та Маркос, lavozdegalicia.es

"Футбол допоміг мені. Він навчив мене обов'язку, дисципліни, розпорядку дня. Футбол керував моїм життям і врятував його".

***

Зараз Лукас повертає грі борг і насолоджується клубом, за який вболіває з трьох років.

Депортиво – це ж легенда 90-х, його дитинства.

У 1994-му вони, а не Барса Кройфа, мали виграти Ла ЛІгу, та в останньому турі з Валенсією Бебето відмовився бити пенальті, і до м'яча підійшов Мирослав Джукич.

Тим не менше, вже за рік вони виграли Кубок короля у фіналі, що розтягнувся на три дні через грозу. Та й загалом – хто не любив Мауро Сілву, Джалмінью, Донато, Рівалдо? Чемпіонство Депора у 2000-му не стало сенсацією, бо клуб довго до нього йшов.

А пам'ятаєте їхні перемоги на Олд Траффорд, Гайбері, Делле Альпі? Видатний камбек в Лізі чемпіонів з Міланом? А тріумф над Реалом у день, коли Вершкові святкували сторіччя?

Лукас все бачив і обожнював, але спочатку був замалим для Депора, а коли подорослішав – легенди не стало.

У 2011-му Депортиво вибув до Сегунди, маючи 160 млн євро боргів.

Президент Аугусто Сесар Лендойро роками тратив більше, ніж міг дозволити, і фінансова криза 2008-го підвела під тим риску. Не лише Депор, а й Валенсія, Сельта, Бетіс, Сарагоса стрімко покотились тоді вниз.

Що було робити Лукасу? Він підписався в Райо Вальєкано, але там теж була криза, і 8-9 місяців не платили зарплату.

"Аби назбирати на квиток до України я продав телефон і айпад", – каже нападник.

Зате Карпати виплатили гарні підйомні, і з них він купив першу в житті квартиру – ясне діло, в Ла-Коруньї.

***

В Галісії його часто дістають питаннями про Україну. Для них це десь дуже далеко, ніби Північний полюс.

У Лукаса Переса спогади паршиві:

"Я приїхав у 20 років, почувався покинутим і безпорадним. Добре, що познайомився з еквадорцем Даніелем, він був студентом і знав мову. Без нього було б ще важче.

Мої одноклубники... не були добрими до мене. І до всіх іноземців. Їх дратувало, що ті приїздять і отримують більше грошей. Вони вважали, що президент любить нас більше, ніж їх. Але він і нам по 4 місяці зарплату не давав, а міг просто зменшити її на 20-30%, бо так хотів. Це вам не Іспанія. В Україні ми офіційно заробляли лише 500 євро".

Про Динамо Лукас не згадує – лише Карпати. Каже, хотів втекти вже через 2 місяці, але пробув 3 роки.

І ще пригадує, як до Димінського приїздив Іван Саввіді, і вони довго домовлялися про його перехід до ПАОК:

"Яке ж це було полегшення! Нормальні поля, готелі. В Україні президент відвозив нас в монастир, коли дратувався. Серйозно! Монахині здавали там кімнатки, ми спали в двомісних. Все дуже суворо й релігійно. Після цього ПАОК здавався мені найкращим клубом в світі!"

***

Чи шкодує він про той досвід? Лукас запевняє, що ні; жартує про мемуари.

Тим паче, після Карпат і ПАОК він таки дійшов до Депортиво, мрія збулась.

Надворі був 2014-й, і Ла-Корунья ще боролася в еліті. Лукас став їхнім Мессі – забивав і віддавав у вирішальні хвилини. 17 голів в Ла Лізі-2015/16 – найкращий його відтинок, і він не хотів йти, та клуб балансував на межі банкрутства, а по нього звернувся Арсен Венгер.

"Вони не ставили мене до стінки чи щось таке. Керівники просто розповіли про нашу ситуацію в деталях і переконали, що ці гроші підуть на користь клубу, допоможуть йому розвиватися", – ось так Лукас вдруге покинув дім.

А коли не заграв в Арсеналі і за рік повернувся до Депортиво в оренду, розгнівані фани, що нічого не знали, швирнули в нього його власною футболкою, яку він їм подарував.

Несправедливо!

Та й хіба Лукас привіз на Ріасор абсолютно бездарного як тренера Кларенса Зеедорфа, з яким вони вилетіли? Клуб сам себе топив, і через це деякий час Перес ще тримався осторонь – у Алавесі грав добре, в Ельче слабко, а в Кадісі сяк-так, перш ніж його остаточно здолала "морінья".

Не треба гуглити – це галісійський термін; так вони називають тугу за домом, морем, дитинством.

Маркос зізнається – до останнього вмовляв друга не робити цього: "Я зараз буду дуже щирим. Коли Лукас розповів свій план, я прямо сказав: "Чоловіче, нахрін Депор!" Він грав за один з найкращих клубів світу... Мені це важко було зрозуміти".

Мабуть, товариші краще відчули Лукаса в червні, коли 80 тисяч галісійців зібралися біля Ріасора відсвяткувати повернення клубу до Сегунди.

До Сегунди!

Ви уявляєте, що буде, якщо вони повернуться до Прімери?!

Lucas Pérez 2023/2024: 16 goles y 19 asistencias.



🎵 "Cómo te voy a olvidar..." pic.twitter.com/L3fvnMhpnW — O NOSO DEPORTIVO (@onosodeportivo) June 3, 2024

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Але до того ще багато праці.

Після 20 турів поточного чемпіонату Депортиво йде 17-м, бореться за виживання.

Минулого сезону в 3-му дивізіоні Лукас Перес якимось нелюдським спуртом зняв усі питання – у січні-червні він забив 15 голів і віддав 12 асистів. Але Сегунда – це вже професіонали, а йому 36 років.

Лише раз Лукасу вдався подвиг – виїзд до Кадісу, де він оформив хет-трик у меншості. Частіше тішать юні зірочки Депора – Єремай Ернандес та Давід Мелья. Останній влітку був основним в збірній Іспанії, що виграла Євро U19.

"Для нас це принципово", – каже гендир Массімо Бенассі. "На даний момент майже 25% гравців основної команди є вихідцями з нашої академії, і буде більше".

Депортиво фінансово йде на поправку з 2020-го, відколи його викупив банк Abanca, чий президент Хуан Карлос Ескотет з літа 2024-го очолює правління клубу.

Борги в минулому – все виплачено, і банк найняв Populous, щоб той будував новий тренувальний центр. Попри відсутність гучних покупок 28,500 проданих абонементів показують, що Ла-Корунья вірить у проєкт.

"Мета – бути конкурентоспроможними сьогодні, але також забезпечити довгостроковий успіх і життєздатність", – карбує слова Бенассі.

У цьому прагматичному Депорі в Лукаса Переса унікальна роль – не лише старіючого голеадора, третього тут за голами в ХХІ столітті після Макая й Трістана, а й зв'язкового зі славетним минулим, яке молодь вже й не пам'ятає.

Це остання роль його кар'єри, і Лукас приймає це без страху.

Каже, що травм великих не мав, нічого не болить, тому його майбутнє вирішить клуб. Якщо не дадуть новий контракт – то й завершить негайно, бо інших амбіцій давно не має:

"Депор був після Мауро Сілви й Франа, то що вже й казати про Лукаса Переса. Після мене будуть Єремай, Мельїта, Барсія. А я що? Я буду на трибуні вболівати. Або працювати в клубі. Прийде час і ми все вирішимо".