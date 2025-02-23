ПСВ підписав контракт із колишнім лідером Карпат

Колишній нападник Карпат Лукас Перес став гравцем ПСВ.

Про це підписання оголосила пресслужба нідерландського клубу.

36-річний іспанець підписав контракт до завершення сезону. Лукас виступатиме під 27-м номером.

У січні він викупив свій контракт у Депортиво. За першу половину Сегунди-2024/25 нападник відзначився 4 голами за 20 зіграних зустрічей.

Перес народився у Ла-Коруньї, тому виступав за Депортиво, бо "це клуб його серця". Починав професійну кар'єру в Райо Вальєкано.

У 2010 році приєднався до львівських Карпат, де швидко став лідером. За "біло-зелених" в УПЛ відіграв 51 матч і забив 14 голів. На початку 2013 року його орендувало київське Динамо, але за киян іспанець не провів жодного офіційного матчу.

Потім Карпати за 800 тисяч євро продали його грецькому ПАОКу. Після виступів у Греції він приєднався до Депортиво. Перед сезоном 2016/17 лондонський Арсенал придбав Лукаса за 20 млн євро.

Надалі виступав за Вест Гем, Кадіс, Ельче та Алавес. Наразі портал Transfermarkt оцінює Переса в 500 тисяч євро.