Пляшкою в голову: турецькі вболівальники атакували експартнера Роналду
Андерсон Таліска
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В матчі 23 туру турецької Суперліги Фенербахче під керівництвом Жозе Моурінью здолав Аланіяспор з рахунком 2:0, а один з м'ячів забив Андерсон Таліска. Втім, сам футболіст зазнав нападу з боку вболівальників під час святкування.
Про це повідомляє Talksport.
Один з фанатів господарів стадіону вирішив жбурнути у футболіста пляшку з водою, після чого Таліска впав на газон.
Втім, ексфутболіст Шахтаря Фред, який святкував разом із форвардом, тільки підбадьорював трибуни, перш ніж помітити проблеми у свого одноклубника.
Попри пряме влучання пляшки в голову, Таліска зміг продовжити поєдинок, доки не був змінений на 69-й хвилині.
Нагадаємо, Андерсон приєднався до Фенербахче взимку з Аль-Насра, підписавши контракт на півтора року.