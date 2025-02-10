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Пляшкою в голову: турецькі вболівальники атакували експартнера Роналду

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 08:20
Пляшкою в голову: турецькі вболівальники атакували експартнера Роналду
Андерсон Таліска
Getty images

В матчі 23 туру турецької Суперліги Фенербахче під керівництвом Жозе Моурінью здолав Аланіяспор з рахунком 2:0, а один з м'ячів забив Андерсон Таліска. Втім, сам футболіст зазнав нападу з боку вболівальників під час святкування.

Про це повідомляє Talksport.

Один з фанатів господарів стадіону вирішив жбурнути у футболіста пляшку з водою, після чого Таліска впав на газон.

Talksport

Втім, ексфутболіст Шахтаря Фред, який святкував разом із форвардом, тільки підбадьорював трибуни, перш ніж помітити проблеми у свого одноклубника.

Talksport
Talksport

Попри пряме влучання пляшки в голову, Таліска зміг продовжити поєдинок, доки не був змінений на 69-й хвилині.

Нагадаємо, Андерсон приєднався до Фенербахче взимку з Аль-Насра, підписавши контракт на півтора року.

Фенербахче Чемпіонат Туреччини, Суперліга

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