Мессі розповів, чи зіграє на чемпіонаті світу-2026

Легендарний нападник Ліонель Мессі оцінив шанси виступати за збірну Аргентини на чемпіонаті світу-2026.

8-разовий володар Золотого м'яча дав інтерв'ю виданню Infobae.

"Це залежить від того, як я себе почуватиму, як я буду фізично налаштований та реалістичним із собою.

Часу ще багато... в лапках, "багато і мало", тому що все швидко минає, але ще є час, і я не знаю, як я буду в цей момент.

Вік — це також реальність, яка існує, хоча це лише число.

Матчі, які я буду грати зараз, відрізняються від тих, які я грав, коли був у Європі, змагаючись кожні три дні, або в Лізі чемпіонів, або в лізі, хай то у Франції чи Іспанії.

Але це залежить від того, як я себе відчуватиму, перебуваючи поруч зі своїми товаришами по команді, і дивлячись, чи я все ще на тому рівні чи ні... подивимося", — сказав Мессі.

ЧС-2026 вперше пройде у 3 країнах: США, Мексиці та Канаді. Також, це буде перший мундіаль з 48 командами у фінальній частині турніру.

Аргентина є чинним чемпіоном світу після тріумфу 2022 року в Катарі.