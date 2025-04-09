Титулований європейський клуб звільнив володаря "Золотого м'яча" з посади головного тренера

Колишній лідер збірної Італії Фабіо Каннаваро звільнений з посади головного тренера Динамо Загреб.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Він очолив команду майже 4 місяці тому. За цей час Динамо під його керівництвом відіграв 14 офіційних матчів (7 перемог, 2 нічиї та 5 поразок).

В останньому поєдинку з ним на чолі Динамо на виїзді зазнало поразки від Істри з рахунком 0:3. Наразі клуб має 46 очок після 28 турів і посідає лише третє місце. Лідирує Хайдук – 54 бали.

Fabio Cannavaro od ove srijede više nije trener prve momčadi Dinama. Na klupi maksimirskog kluba boravio je nešto dulje od tri mjeseca i vodio plave u 14 natjecateljskih i tri pripremne utakmice.



Treneru Cannavaru od srca zahvaljujemo na silnom trudu, angažmanu i susretljivosti… pic.twitter.com/Pj3Kq1RtHa — GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 9, 2025

Передостаннім місцем роботи італійського фахівця був Удінезе, який він очолював протягом шести матчів з квітня 2024 року по червень. Фабіо також тренував Беневенто та низку китайських клубів.

В якості гравця виступав за Наполі, Парму, Інтер, Ювентус, Реал та Аль-Ахлі. На його рахунку 136 матчів за збірну Італії. У 2006 році він став володарем "Золотого м'яча".

Нагадаємо, що Фабіо Каннаваро у серпні 2023 року брав участь у благодійному футбольному матчі Game4Ukraine, що пройшов у Лондоні. Однак вже минулої осені італієць їздив до Москви на турнір з падл тенісу, який організовувала російська букмекерська організація.