Вікторія обіграла Інгулець, бойова нічия Локомотива та Полісся в 10 турі Першої ліги

У суботу, 3 жовтня, продовжився десятий тур Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27. Вікторія здобула мінімальну перемогу над Інгульцем.

Матч між Локомотивом і Поліссям-2 завершився бойовою нічиєю 3:3. Гості поступалися 1:3, проте зуміли відігратися в останні 15 хвилин матчу.

Закривав програму ігрового дня поєдинок, у якому Прикарпаття вдома зіграло в "суху" нічию з Металістом.

Чемпіонат України – Перша ліга

10 тур, 3 жовтня

Локомотив (Київ) – Полісся-2 – 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 – 7 Коваленко, 1:1 – 15 Савченко, 2:1 – 21 М'якушко, 3:1 – 56 Сахненко (з пенальті), 3:2 – 79 Караман, 3:3 – 85 Крамар

Вікторія – Інгулець – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 51 Хамелюк

Прикарпаття – Металіст 0:0

Напередодні в стартовому матчі 10 туру Полтава обіграла Чернігів 3:2.