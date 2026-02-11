Справа не у зраді: колишній форвард Реала вдруге оголосив про розрив стосунків із дружиною

Іспанський нападник Альваро Мората вперше публічно прокоментував розрив із дружиною Аліс Кампелло та відреагував на чутки про можливу зраду.

33-річний форвард, який нині виступає за Комо на правах оренди з Мілана, зізнався, що переживає непростий період після остаточного завершення шлюбу. Пара, яка одружилася у червні 2017 року, виховує чотирьох дітей – Алессандро, Леонардо, Едоардо та Беллу.

За словами Морати, розрив став болісним для обох.

"Ми страждаємо, бо ми двоє людей, які люблять одне одного, але не розуміють одне одного. Алісі не важче, ніж мені. Ми обоє переживаємо це однаково", – заявив футболіст.

Після новини про розставання в медіа з'явилися припущення, що причиною могла стати зрада та можливі стосунки гравця з експерткою зі спортивного менеджменту Оленою Сірігу. Мората категорично спростував ці чутки.

"Немає жодної "особливої подруги". І зараз мене це не цікавить. Якщо колись у мене з'явиться хтось, я цього не приховуватиму. Люди, які говорять про третіх осіб у ситуації, де є діти, просто не мають серця".

Своєю чергою Кампелло також публічно заперечила факт зради.

Нагадаємо, пара вже переживала розставання в серпні 2024 року – невдовзі після того, як Мората допоміг збірній Іспанії перемогти Англію у фіналі Євро-2024. У січні вони намагалися відновити стосунки, однак цього разу підтвердили остаточне рішення розійтися.

