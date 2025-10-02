Визначились претенденти на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Кіліан Мбаппе
Getty Images
УЄФА визначила претендентів на звання найкращого футболіста тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба турніру.
Так, до четвірки кращих потрапили Кіліан Мбаппе (хет-трик у ворота Кайрата), Ерлінг Голанд (дубль Монако), Расмус Гойлунд (дубль Спортингу) та Єнс Петер Гауге (дубль Тоттенгему).
Нагадаємо, попередню номінацію забрав Маркус Рашфорд – тоді англієць двічі забив Ньюкаслу, чим допоміг Барселоні перемогти.
Раніше Голанд у доволі розлюченій манері прокоментував нічию Сіті з Монако.