Визначились претенденти на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 2 жовтня 2025, 13:03
Кіліан Мбаппе
Getty Images

УЄФА визначила претендентів на звання найкращого футболіста тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Так, до четвірки кращих потрапили Кіліан Мбаппе (хет-трик у ворота Кайрата), Ерлінг Голанд (дубль Монако), Расмус Гойлунд (дубль Спортингу) та Єнс Петер Гауге (дубль Тоттенгему).

Нагадаємо, попередню номінацію забрав Маркус Рашфорд – тоді англієць двічі забив Ньюкаслу, чим допоміг Барселоні перемогти. 

Раніше Голанд у доволі розлюченій манері прокоментував нічию Сіті з Монако.

Ерлінг Голанд Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Наполі Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Расмус Гойлунд

Кіліан Мбаппе

