Президент Ужгорода прокоментував інформацію про злиття з Минаєм

Президент ФК Ужгород Рудольф Балажинець прокоментував інформацію ЗМІ про те, що його клуб може поглинути першоліговий Минай через фінансові проблеми закарпатців.

Слова функціонера наводить Український футбол.

"Це нереально. У світі багато чого буває, але дуже важко зробити те, про що ви питаєте (зайти у Першу лігу під квотою Миная, – прим.). На цей час це неправда, а далі лише Бог знає", – розповів Балажинець.

Сезон-2024/25 Минай завершив на четвертому місці у турнірній таблиці групи вибування. Ужгород фінішував на шостій позиції групи А Другої Ліги.

Протягом літа з'являлась інформація про те, що Минай через фінансові труднощі не зможе взяти участь у наступному розіграші Першої ліги, але наразі це жоден з керівників колективу не підтвердив та не заперечив.

Раніше повідомлялось, що екстренер Миная очолив Ворсклу.