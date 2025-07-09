Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Президент Ужгорода прокоментував інформацію про злиття з Минаєм

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 10:05
Рудольф Балажинець
Рудольф Балажинець
ФК Ужгород

Президент ФК Ужгород Рудольф Балажинець прокоментував інформацію ЗМІ про те, що його клуб може поглинути першоліговий Минай через фінансові проблеми закарпатців.

Слова функціонера наводить Український футбол.

"Це нереально. У світі багато чого буває, але дуже важко зробити те, про що ви питаєте (зайти у Першу лігу під квотою Миная, – прим.). На цей час це неправда, а далі лише Бог знає", – розповів Балажинець.

Сезон-2024/25 Минай завершив на четвертому місці у турнірній таблиці групи вибування. Ужгород фінішував на шостій позиції групи А Другої Ліги.

Протягом літа з'являлась інформація про те, що Минай через фінансові труднощі не зможе взяти участь у наступному розіграші Першої ліги, але наразі це жоден з керівників колективу не підтвердив та не заперечив.

Раніше повідомлялось, що екстренер Миная очолив Ворсклу.

Минай Чемпіонат України, Перша ліга Ужгород

Минай

Ужгород може поглинути Минай та зіграти в новому сезоні Першої ліги – джерело
Клуб Першої ліги звільнив головного тренера
Перша ліга України: турнірна таблиця групи вибування, хто зіграє у стиках та хто залишив дивізіон
Перша ліга. Металург програв Прикарпаттю та гратиме перехідні матчі
Жоден із жіночих клубів Першої ліги не пройшов атестацію та не візьме участі у Вищій лізі

Останні новини