Президент Ужгорода прокоментував інформацію про злиття з Минаєм
Рудольф Балажинець
ФК Ужгород
Президент ФК Ужгород Рудольф Балажинець прокоментував інформацію ЗМІ про те, що його клуб може поглинути першоліговий Минай через фінансові проблеми закарпатців.
Слова функціонера наводить Український футбол.
"Це нереально. У світі багато чого буває, але дуже важко зробити те, про що ви питаєте (зайти у Першу лігу під квотою Миная, – прим.). На цей час це неправда, а далі лише Бог знає", – розповів Балажинець.
Сезон-2024/25 Минай завершив на четвертому місці у турнірній таблиці групи вибування. Ужгород фінішував на шостій позиції групи А Другої Ліги.
Протягом літа з'являлась інформація про те, що Минай через фінансові труднощі не зможе взяти участь у наступному розіграші Першої ліги, але наразі це жоден з керівників колективу не підтвердив та не заперечив.
Раніше повідомлялось, що екстренер Миная очолив Ворсклу.