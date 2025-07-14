Що він тут робить? Лідеру Челсі не сподобалося перебування Трампа на святкуванні команди

Під час нагородження Челсі після тріумфу на клубному чемпіонаті світу стався конфуз, який швидко розлетівся у соцмережах. Головний герой – лідер "синіх" Коул Палмер.

Разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно президент США Дональд Трамп взяв участь у церемонії нагородження й вручив трофей капітану Челсі Рісу Джеймсу.

Але замість того, щоб, як заведено, залишити сцену після офіційної частини, Трамп вирішив залишитися й приєднатися до святкувань англійського клубу прямо на подіумі.

На одному з відео, яке швидко стало вірусним, видно, як хавбек Челсі Коул Палмер здивовано запитує у партнерів: "Що він тут робить?"

Нагадаємо, у фіналі клубного ЧС лондонці знищили ПСЖ із рахунком 3:0. Сам Палмер став найкращим гравцем зустрічі.

Після самого матчу стався гучний скандал через те, що у головного тренера парижан Луїса Енріке здали нерви. Іспанець налетів на одного з гравців Челсі, схопив його за горло і штовхнув.