Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

У Сантосі розповіли, коли Неймар повернеться на поле після операції

Микола Літвінов — 27 січня 2026, 10:15
У Сантосі розповіли, коли Неймар повернеться на поле після операції
Неймар
Instagram

Президент бразильського Сантоса Марсело Тейшейра дав позитивний, але обережний прогноз щодо повернення на поле лідера команди Неймара.

Його слова передає Goal.

33-річний нападник, який 22 грудня переніс артроскопічну операцію на лівому коліні, вже близький до відновлення виступів.

"Я не впевнений, чи повернеться він на матч проти Сан-Паулу, точної дати немає. Я стежу за його роботою, і вона проходить добре. Точної дати немає, але я вірю, що це станеться незабаром.

Процес відновлення планується розпочати в лютому. Ми інтенсивно працюємо над поверненням Неймара, не якнайшвидше, а в потрібний час, щоб ми могли розраховувати на нього протягом усього сезону".

Повернення Неймара є критично важливим для Сантоса. На старті 2026 року команда провела чотири матчі без свого лідера, здобувши лише одну перемогу. Наразі "риби" посідають 11-те місце в чемпіонаті Пауліста. На цю мить Неймар тренується за індивідуальною програмою на базі клубу.

Нагадаємо раніше головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оцінив шанси Неймара зіграти на чемпіонаті світу.

Неймар Сантос

Неймар

Змусив друзів відчути його біль: Неймар показав важке відновлення після операції
Став ближчим до Бетмена: Неймар похизувався тематичною автівкою і літаком майже за 50 млн фунтів
Неймар продовжить контракт із Сантосом
Тренує ґвалтівників, а сусід по камері повісився: як ексзірка Реала досяг дна в Бразилії
Рожева лижна маска і модна куртка: Неймар з коханою намагався інкогніто прогулятися Нью-Йорком

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік