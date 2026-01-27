У Сантосі розповіли, коли Неймар повернеться на поле після операції

Президент бразильського Сантоса Марсело Тейшейра дав позитивний, але обережний прогноз щодо повернення на поле лідера команди Неймара.

Його слова передає Goal.

33-річний нападник, який 22 грудня переніс артроскопічну операцію на лівому коліні, вже близький до відновлення виступів.

"Я не впевнений, чи повернеться він на матч проти Сан-Паулу, точної дати немає. Я стежу за його роботою, і вона проходить добре. Точної дати немає, але я вірю, що це станеться незабаром.



Процес відновлення планується розпочати в лютому. Ми інтенсивно працюємо над поверненням Неймара, не якнайшвидше, а в потрібний час, щоб ми могли розраховувати на нього протягом усього сезону".