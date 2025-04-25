Перес звернувся до Мбаппе напередодні фіналу Кубку Іспанії проти Барселони

Президент Реала Флорентіно Перес підтримав лідера своєї команди Кіліана Мбаппе за 2 дня до фіналу Кубку Іспанії, в якому "вершкові" зіграють проти Барселони, висловивши думку, що француз заб'є два голи і мадридський клуб завоює трофей.

Слова Переса наводить DefensaCentral.

"Ми виграємо цю гру, а ти заб’єш два голи", – сказав президент Реала.

Зустріч відбудеться в суботу, 26 квітня, на арені "Олімпійському стадіоні" в Севільї. Початок матчу – 23:00 за київським часом.

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Зауважимо, що наразі Барселона очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 4 очки.

У поточному сезоні 2024/25 Кіліан Мбаппе провів 49 матчів на клубному рівні, відзначившись 32 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами.