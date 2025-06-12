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Перес – про Александера Арнольда: Ми підписали легенду

Олег Дідух — 12 червня 2025, 14:32
Перес – про Александера Арнольда: Ми підписали легенду
ФК Реал Мадрид

Президент Реала Флорентіно Перес прокоментував підписання правого захисника Ліверпуля та збірної Англії Трента Александера-Арнольда.

Слова Переса наводить Фабріціо Романо.

"Ми підписали легенду, одного із найкращих у світі. Мрія Трента здійснилася. Він вибрав грати за Реал Мадрид, найбільший клуб у світі. У нас прекрасні стосунки із Ліверпулем, вони наші дорогі друзі", – заявив президент Реала.

Нагадаємо, Реал оголосив про підписання Александера-Арнольда наприкінці травня. Захисник міг перейти у мадридський клуб з 1 липня на правах вільного агента. Проте Реал виплатив Ліверпулю 10 мільйонів євро компенсації за те, щоби трансфер відбувся на місяць раніше і Трент зміг виступити на клубному чемпіонаті світу.

Вчора Александер-Арнольд увійшов у заявку Реала на турнірі.

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